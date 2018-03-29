FETÖ'nün Balkan yapılanmasına MİT'ten büyük darbe!
Kosova istihbaratı ile işbirliği yapan MİT, üst düzey 6 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi.
MİT'de FETÖ'nün Balkanlardaki yapılanmasına büyük bir darbe indirdi. Bugün yapılan operasyonda 6 üst düzey FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi.
6 üst düzey isim yakalandı
MİT'in ve Kosova istihbatı ile aktif işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak, yurda getirildi.
Adli makamlara teslim edildiler
MİT'in özel bir uçakla Türkiye'ye getirdiği isimler ise şu şekilde: Yusuf Karabina, Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Mustafa Erdem, Hasan Hüseyin Günakan ve Osman Karakaya. Adı geçen FETÖ'cülerin adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.
FETÖ’ye eleman kazandırıyorlardı
Alınan bilgilere göre, operasyonla ele geçirilen 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.
Himmetlerden sorumlu kişiydi
Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, Özkan'ın Balkan ülkelerinde toplanan himmetlerden sorumlu olduğu ve bu paraları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığını tespit edildi.
Gençlik yapılanmasından sorumlu kişi de yakalandı
Kosova'daki gençli yapılanmasından sorumlu olduğu belirtilen diğer bir FETÖ'cü Demirez ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadı.
Öğretmenlerin sorumlusu da yakalandı
MİT'in büyük başarısı ile Türkiye'ye getirilen Günakan, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olarak bilinen örgüt üyesiydi.
Diğer isimler de aktifti
Türkiye'ye getirilen diğer isimlerin de Balkanlardaki FETÖ yapılanmasında aktif rol aldığı belirtildi.
Ergenekon kumpasında aktif rol oynadı
Osman Karakaya isimli FETÖ'cünün Ergenekon kumpası sürecinde aktif rol üstlendiği, o dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği ortaya çıktı. Ayrıca Karakaya'ya sözde bu başarısından dolayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği ortaya çıktı.