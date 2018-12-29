FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasına büyük darbe
Yurt dışında ses getiren operasyonlar yapan MİT, bu kez de Azerbaycan'dan bir FETÖ'cü öğretmeni paketledi.
MİT yurt dışındaki FETÖ operasyonlarına devam ediyor. Terör örgütü üyelerini zaman zaman yakalayıp Türkiye’ye getiren MİT, son başarılı operasyonunu kardeş ülke Azerbaycan’da yaptı. MİT, örgütün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan bir FETÖ mensubu öğretmeni daha ülkeye getirdi.
Hakkında yakalama kararı vardı
Alınan bilgilere göre, FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışındaki ses getiren operasyonlara devam eden MİT, hakkında yakalama kararı bulunan bir örgüt üyesini takibe aldı.
Sahte pasaportla kaçarken yakalandı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Azerbaycan’da faaliyetleri durdurulan FETÖ okullarında öğretmenlik yapan Gelen’in sahte pasaportla Belarus’a kaçarken yakalandığı belirtildi.
MİT, Belarus'un yasal işlemlerden sonra Azerbaycan'a iade ettiği FETÖ'cü öğretmen Gelen'i başarılı bir operasyonla yakaladı.
Türkiye’ye getirildi
"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye getirildi.