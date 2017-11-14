FETÖ'nün 'Aydın il imamı' tutuklandı

Marmaris'ten Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü "Aydın İl İmamı" A.K. tutuklandı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 15:35

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı sırada Marmaris'te yakalanan örgütün "Aydın İl İmamı", emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevine gönderildi

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen FETÖ zanlısı A.K., savunmasında, "Böyle bir örgüt yok. Bunu iddia eden kurumların hiçbirini devlet olarak kabul etmiyorum." dedi. Mahkeme heyeti, A.K.'nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.

Öte yandan, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca savunmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Kasım'da, Söğüt ve Bozburun mahallelerinde tekneyle Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan, aralarında FETÖ'nün "Aydın il imamı" A.K.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.