FETÖ'nün Atalay Demirci oyunu deşifre oldu

FETÖ'nün "Yetenek Sizsiniz" yarışmasında birinci olan komedyen Atalay Demirci'ye oy toplanması talimatı verdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Kasım 2018 10:37

Bursa’da aralarında eski Vali Şahabettin Harput ve iş adamlarının da bulunduğu 11’i tutuklu, 60 sanıklı FETÖ davasının son celsesinde, mahkeme başkanı, dava dosyasında delil olarak bulunan dijital materyallerin bir kısmının çözüldüğünü hatırlatarak, bazı sanıklara ait yazışmaların önemli kısımlarını okudu.

Atalay Demirci’ye oy toplama talimatı

Bu materyaller içinde, örgüt mensuplarının kendi aralarında yaptıkları gizli mesajlaşmada Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği 'Yetenek Sizsiniz' yarışma programında birinci olan komedyen Atalay Demirci'ye oy toplanması talimatının olduğu belirtildi. Bu konuda sanıkların bilgisi olup olmadığı soruldu.

Duruşma ertelendi

Sanık avukatları gelen evrakı detaylı inceledikten sonra savunma yapacaklarını söyleyerek, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.

Atalay Demirci FETÖ’den yargılanıyor

Yetenek Sizsiniz yarışmasında ünlenen komedyen Atalay Demirci FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmış, ardından serbest bırakılmıştı.