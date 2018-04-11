FETÖ'nün adım adım MİT'e sızma girişimi!

FETÖ'nün Fatih ve Esenler'de MİT'e eleman yetiştirmek için özel evler açtığı ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Nisan 2018 09:26

MİT, FETÖ'nün sızma planlarının nasıl işlediğini deşifre etti. Buna göre örgüt, MİT'e sızmak için kurduğu mahrem yapılanmanın diğer hücre evlerinden farklı olduğu ve elemanları İstanbul'un Fatih ve Esenler'deki “Kızılay” ve “Matematik” kod adlı evlerde yetiştirdiği ortaya çıktı.

MİT’e sızmak için özel yetiştirilmiş

Habertürk'ün iddiasına göre, şüphelilerden Bekir kod adını kullanan Şahin İ.'nin örgütün Esenler sorumluluğunu yapan imam Hüseyin T.'nin bulunduğu eve yerleştirildiği ve MİT'e sızmak için örgüt tarafından yetiştirildiği kaydedildi.

Örgüt içi eğitim almış

İddianamede, söz konusu örgüt-çalışma evinde başta Sinan A.ve F.K. olmak üzere örgütün MİT’e sızdırmak için hazırladığı Hasan Hüseyin, Fahrettin, Tarık, Enes (kod) isimli örgüt mensuplarıyla birlikte kalan şüpheli Şahin İ., burada aylarca örgüt içi eğitim ve sınava hazırlık süreci geçirdiği, daha sonra örgüt tarafından Ankara’ya yönlendirildiği, burada MİT sınavına girerek örgütün de yardımıyla başarı sağlayarak kurum personeli olduğu, Şahin İ., bilahare örgütle iltisakı anlaşılarak kurumdan ihraç edildiği yer aldı.

Daha sonra Ankra’ya gitmiş

Şüphelilerden Sinan A.’nın da Esenler’deki örgüt-çalışma evine yerleştirildiği belirtilen İddianamede, bu kişinin daha sonra örgüt tarafından Ankara’ya yönlendirildiği ifade edildi.

İtirafçı oldular

Üniversitelerde araştırma görevlileri olan şüpheliler Enis G. ve Hüseyin T.’nin çalışma evinde abilik-imamlık yaptığı da yer alan iddianamede, Hüseyin T.’nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ’nün yapısı, işleyişi ve mensupları hakkında beyanlarda bulunduğu ifade edildi.

30 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Dört tanesi örgütün MİT evleriyle bağlantılı toplam 30 şüpheli hakkında işlem yapan savcılık, kişiler hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olmak ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık” suçlarından, 7.5 yıl ile 62.5 yıl arasında değişen hapis cezası talep etti.