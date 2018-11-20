FETÖ'nün "ablası" Meral Boydak'ın cezası belli oldu
Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
FETÖ’de “abla” konumundaymış
Bir önceki duruşmada sunduğu mütalaayı yineleyen savcı, Meral Boydak'ın, FETÖ yapılanmasında “abla” olarak yer aldığını, sohbetlere katıldığını, örgüt içindeki gizliliğe ayak uydurduğunu, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açarak yüklü miktarda para yatırdığını belirtti. Savcı bu sebepten dolayı da Boydak’ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Beraatini talep etti
Sanık avukatlarının yaptığı savunma sonrası mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Meral Boydak, daha önceki savunmalarını tekrarladığını, beraatini talep ettiğini söyledi.
7 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı
Mahkeme heyeti ise sanık durumundaki Boydak’ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.