FETÖ'nün "ablası" Meral Boydak'ın cezası belli oldu

Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 16:44

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ’de “abla” konumundaymış

Bir önceki duruşmada sunduğu mütalaayı yineleyen savcı, Meral Boydak'ın, FETÖ yapılanmasında “abla” olarak yer aldığını, sohbetlere katıldığını, örgüt içindeki gizliliğe ayak uydurduğunu, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açarak yüklü miktarda para yatırdığını belirtti. Savcı bu sebepten dolayı da Boydak’ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Beraatini talep etti

Sanık avukatlarının yaptığı savunma sonrası mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Meral Boydak, daha önceki savunmalarını tekrarladığını, beraatini talep ettiğini söyledi.

7 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı

Mahkeme heyeti ise sanık durumundaki Boydak’ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.