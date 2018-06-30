FETÖ'nün 15 Temmuz'daki suç ortağı CHP mi?

Doğu Perinçek, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ortaklarından birinin de CHP olduğunu ileri sürdü.

Güncellenme 30 Haziran 2018 16:21

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP’nin AK Parti'yi bitirme stratejisini dört kez denediğini ve başarısızlığa uğradığını yazdı. Perinçek, "CHP’nin hapishaneleri boşaltma ve kamudan atılan 104 bin görevliyi tekrar devletin içine alma çabasının FETÖ ve PKK ile işbirliğinin en somut kanıtı olduğunu söyledi.

İlk deneme 7 Haziran seçimleri

CHP'nin AK Parti İktidarından kurtulmak için dört strateji belirlediğini yazan Perinçek, bunun ilk kez 7 Haziran 2015 seçiminde denendiğini, “HDP’yi Meclise sokarsak AKP iktidarını yıkarız” diye düşündüklerini, HDP'nin CHP oylarıyla Meclise sokulduğunu, AK Parti'nin yüzde 40 oyla Meclis'te azınlığa düştüğünü, CHP'nin bu dönemde AK Parti dışındaki partileri hükümet kurmak için birleştiremediğini, MHP gibi millî mevzideki bir partiyi ABD emperyalizminin ve İsrail’in aleti olan HDP/PKK ile aynı yönetimde buluşturamadığını, AK Parti'nin ise CHP'ye millî mevzideki atağıyla yanıt verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin 24 Temmuz 2015’te PKK’ya karşı silahlı harekâtı başlatarak, siyasal dengeleri değiştirdiğini belirtti.

İkinci deneme 1 Kasım seçimleri

Perinçek, CHP AK Parti'yi bitirme stratejisini ikinci kez 1 Kasım 2015 seçiminde denediğini, CHP'nin HDP’yi bir kez daha sırtına alarak Meclis'e taşıdığını, bu hamlesi ile vatan bütünlüğü konusunda duyarlı olan çoğunluğu karşısına aldığını, CHP'nin HDP aşkı yüzünden MHP’nin dostluğunu kaybettiğini, bunun MHP’yi AKP’nin yanına ittiğini, CHP'nin ABD’nin dayattığı PKK’yı Meclise sokma görevi olduğunu, PKK'nın Meclise girdiğini ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar iktidar olduğunu yazdı.

CHP’ye 15 Temmuz suçlaması

CHP'nin üçüncü denemesinin 15-16 Temmuz 2016 FETÖ darbesi olduğunu iddia eden Perinçek, "CHP'nin bununla ne ilgisi var" denebileceğini, son dönemde arkasında ABD ve İsrail olan her siyasal girişimde, dolaylı olarak bile olsa CHP'nin de olduğunu, FETÖ darbesinin başarılı olması durumunda bunun açık bir şekilde görüleceğini ama başaramadıklarını, şu an ise CHP'nin hapishaneleri boşaltma ve kamudan atılan 104 bin görevliyi tekrar devletin içine alma çabaları olduğunu, bunun FETÖ ve PKK ile işbirliğinin en somut kanıtı olduğunu, bu girişimin de başarılı olamadığını ifade etti.

Son deneme 24 Haziran seçimleri

Perinçek, CHP'nin dördüncü ve son denemesinin 24 Haziran 2018 seçimleri olduğunu, CHP'nin PKK’yı Meclise taşıma görevinde yorulmadığını, AK Parti'nin de CHP’nin sayesinde iktidara gelmekten yorulmadığını, CHP bu kez İyi Parti ve Saadet Partisi’ni de PKK ve FETÖ mağdurlarıyla işbirliğine sürüklediğini, Millet İttifakı'nın, PKK’yı Meclise taşıma ittifakı olduğunu, milliyetçi yönelişli İyi Parti ve Saadet Partisi'nin ABD projesine katılarak cinsiyet değiştirdiğini ileri sürdü.