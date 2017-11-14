FETÖ'den yeni gizlenme taktikleri

FETÖ lideri Gülen'in, kripto elemanlarına ifşa olmamaları için verdiği yeni talimatta ortaya çıktı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 19:31

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerine yakalanmamaları için Ekim ayı sonunda yeni talimatlar gönderdiği belirlendi.

En önemli verdikleri alan "iletişim"

Alınan bilgiye göre, yurt dışında bulunan örgütün üst düzey isimlerinin, Türkiye'de saklanan üyelerine gönderdiği mesajlarda, açık hat kullanılmaması, sistem yüklü cihazlarda sosyal medya üzerinden yurt içi arama yapmamaları, sık irtibat kurmamaları, komşunun internet şifresi kullanılarak arama yapılmasını istediği tespit edildi. Ayrıca, örgüt üyelerine, telefona takılı hat ile gezmemesi ve evde kullanılan telefonla ise aile ve örgütle bağdaştırabilecek bir yerin aranmaması yönünde uyarıda bulunulduğu belirlendi.

"Annenizin babanızın evinde kalmayın"

Örgütün üyelerine gönderdiği bir başka mesajda ise güvenlik endişesi ile başka eve taşınılması halinde daha önce kullanılan hattın yeni eve getirilmemesini ve anne, babalarının bulunduğu evlerde kalınmayarak, resmi ikametgah yapılmayacak şekilde eşyalı bir ev kiralanarak, faturalarını da bir akrabalarının üzerine göstermelerinin istendiği öğrenildi.

"Kimlik taşımayın"

Şehirler arası yolculuk yapılmayıp, şehir içi ulaşımların trafiğin yoğun saatlerde otobüs ile yapılması istenen örgüt üyelerinin, dışarıya çıkarken kimlik taşınmaması, FETÖ/PDY ile bağlantısı kurulamayacak bir T.C. kimlik numarasının ezbere bilmeleri yönünde uyarıldıkları da istihbarat birimleri tarafından tespit edildi.

Örgütün, üyelerine gaybubet (gizlenme) yapılan evlerde sıradan bir vatandaş gibi davranılarak dikkat çekilmemesi talimatına özellikle dikkat edilmesi gerektiği bilgisini verdiği bildirildi.