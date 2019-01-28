FETÖ'den yargılanan Eren Erdem açlık grevine başlıyor

CHP'li Barış Yarkadaş, Eren Erdem'in cezaevinde açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Güncellenme 28 Ocak 2019 14:30

KHK ile kapatılan Karşı gazetesinin Genel Yayı Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, serbest bırakıldıktan sonra aynı gün savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı. Avukatlarının tutukluluk kararına itiraz etse de Erdem’in bu haline son verilmedi.

“Ben haksız yere tutuluyorum”

CHP’li Barış Yarkadaş, Eren Erdem'in yaşanan yargılama süreci nedeniyle yarın açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Barış Yarkadaş, Erdem'in buzdolabını boşalttığını, Adına Adalet Orucu dediği bir oruca başlayacağını, buz dolabını boşalttıktan sonra da cezaevi yönetimine açlık grevi yapacağını söylediğini, avukatlarının vazgeçirmeye çalıştığını, dün bir mektup yolladığını ve o mektupta “Ben haksız yere tutuluyorum cezaevinde ve hiç ilgimin olmadığı bir örgütten” ifadesini kullandığını belirtti.

“FETÖ'den yargılanmak onurumu kırıyor”

Yarkadaş, Erdem’in “FETÖ'den yargılanmak onurumu kırıyor. Bunu kaldıramıyorum ve bu haksızlığa karşı Adalet Orucu'na başlıyorum" dediğini ifade etti.

Sıvı ile beslenme kararı almış

Eren Erdem’in önce sıvı ile beslenme kararı aldığını belirten Yarkadaş, “Bu konuda hem CHP'den hem de kamuoyundan bir duyarlılık bekliyor. Umarım CHP MYK üyeleri, belediye başkan adaylarını belirlemek için verdikleri cengaverce mücadeleyi Eren Erdem için de verirler” dedi.