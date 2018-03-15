FETÖ'den üyelerine "Güvenlik" talimatı!

FETÖ, üyelerine yeni kriptolu yazışma uygulaması “Falcon” üzerinden talimatlar gönderdi.

Güncellenme 15 Mart 2018 15:35

FETÖ üyelerinin yakalanmasını önlemek için yeni tedbirlere başvurduğu öğrenildi. Örgüt üyelerinin yakalanmasını önlemek için son dönemlerde çeşitli yöntemlere başvuran FETÖ'nün yeni talimatları ortaya çıktı.

Gidilecek yerlerde arka kapı olmalı

Gözaltı sürecinde telefonların imha edilmesi talimatı veren örgüt, üyelerine yakalanmamaları için gidecekleri yerlerde arka kapıların olup olmadığını kontrol etmeleri doğrultusunda talimat verdi.

Yeni programın adı: Falcon

Örgütün yeni şifreli haberleşme ağı olan "Falcon"daki yazışmalar da deşifre edildi. Bu program üzerinden son dönemde örgüt üyelerine dikkat edilecek konulara yönelik talimatlar gönderildi.

Cep telefonu uyarısı

Deşifre edilen mesajlarda örgüt üyelerinin gözaltındayken, tutuklu bulunurken neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden cep telefonlarının imha edilmesi istendi. Bir mesajda konuyla ilgili "Sıkıntılı bir anda birinci önceliğimiz cep telefonlarını patlatmak" ifadeleri yer aldı.

“Güvenlik” başlıklı mesaj gönderildi

Güvenlik başlığı ile gönderilen mesajda örgütün evlerde alacağı tedbirlerle ilgili bilgiler de yer aldı. FETÖ, polisler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip konularında çeşitli önlemler geliştirdi. Özellikle kendi arabalarıyla seyahat edenlerin takip konusunda hassas olmaları istendi.

"Kimse resmi adreslerde kalmasın”

İçeriği deşifre edilen diğer bir mesajda ise "Kimse resmi adreslerde kalmamalı. Cep telefonlarından, başka cep telefonları aranmamalı. Bunun kesinlikle izahını yapamayız. Buluşmalarımız üç kişiyi geçmemeli" talimatı verildi.

FETÖ'nün üyelerine verdiği talimatlar ise şu şekilde:

"Telefonlarımızı evden çıkarken uçak modunda olduğuna dikkat etmeliyiz. Evlerde telefon, tablet gibi elektronik eşya olmamalı. Bazı kalabalık parklarda sivil ekiplerin bulunacağı göz ardı edilmemeli. Aranması olanlar mümkün olduğunca araç kullanmamalı. Takip ihtimallerinde çıkmaz sokağa girin, bu yaya takibinde de araç takibinde de işinize yarar. Bildiğiniz bir çıkmaz sokağa girin, sonuna kadar girin. Mümkünse sokak başından sokağın sonu gözükmesin, 30 saniye bekleyip sonra sokaktan çıkın. Kafeler, kahvehaneler, internet kafe gibi yerler önceden araştırılmalı. Buraların arka kapısı var mı, yok mu tespit edilmeli."

Yalan uydurun, senaryo yazın talimatı

Örgüt, öğrenci evlerinde kalanlardan da burada olma nedenleriyle ilgili yalanlar uydurmaları istendi.

FETÖ üyelerine şu talimatı verdi, "Evlerde kalan arkadaşların bir araya gelme senaryosu konuşulmalı. Olası bir gözaltında izahat olmalı."