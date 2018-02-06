FETÖ'den tutuklanan kaleci beraat etti
Kastamonuspor 1966'nın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kalecisi Oğuzhan Bahadır, beraat etti.
Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Kastamonuspor 1966'nın kalecisi Oğuzhan Bahadır beraat etti.
Oğuzhan Bahadır, şehirde başlatılan FETÖ'ye yönelik soruşturmada örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 17 Temmuz 2017 günü tutuklanmıştı. 17 gün cezaevinde kalan kaleci Bahadır, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu sabah hakim karşısına çıkan Bahadır, "ByLock" programını kullanmadığını tekrarladı. Kararını açıklayan mehkeme heyeti, Bahadır hakkında beraat kararı verdi.