FETÖ'den tutuklanan Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu
FETÖ davasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Hüseyin Avni Mutlu, tahliye oldu.
FETÖ davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının Edirne'de teslim olarak F Tipi Cezaevi'ne konulan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı
FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan İstanbul’un eski valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
3 Ekim’de cezası onanmıştı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim'de onamıştı.
Tahliye edildi
7 Kasım’da avukatlarıyla Edirne’ye giderek teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında tahliye edildi.