FETÖ'den talimat! Hükümeti toplum karşısında zorda bırakın

FETÖ'nün Türkiye imamı olduğu iddia edilen Mehmet Tabanca ile örgütün elebaşı Gülen arasındaki mesajlar deşifre oldu.

Güncellenme 26 Mart 2019 13:48

FETÖ’nün sözde “Türkiye imamı” olduğu iddia edilen Mehmet Tabanca’nın 10 yıl ceza aldığı davanın gerekçeli kararında, sanığın dijital verilerinde örgütün elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen ByLock mesajlarına yer verildi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan FETÖ’nün sözde Türkiye imamı Mehmet Tabanca’yla ilgili kararın gerekçesi açıklandı.

ByLock ve Eagle kullanmış

Kararda; Tabanca’nın FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock ve Eagle’ı kullandığı, listesindeki kişilerle de özellikle örgütün gizliliğe verdiği önem ve buna ilişkin aldıkları tedbirler üzerine yazışmalarına dikkat çekildi.

Whatsapp ve Viber uyarısı

Bir ByLock kullanıcısı tarafından Tabanca'ya, "Normal mesaj atmayın sıkıntı oluyor, ByLock'tan 'ekle' demeseydiniz, SMS mesajları takip ediliyor, normal telefondan da aramayın, Whatsapp ve Viber 1,5 aydır takibe alınmış yazılan ve konuşulan her şey takip ediliyor" şeklinde mesaj gönderildiği anımsatılan gerekçeli kararda, FETÖ'nün, gizli haberleşme araçları vasıtasıyla mensuplarını sık sık uyardığı vurgulandı.

Mesajın içeriği

"Bir konu üzerine H.E. (örgüt elebaşı Fetullah Gülen) dedi ki onları (hükümeti) toplum karşısında zor durumda bırakacak şeylerle meşgul edin. Eğer rahat bırakırsak bütün güçleriyle bizle uğraşacaklar. Bence arkadaşlar enerjilerini bu adamları meşgul edecek şeyleri bulmaya harcamalı. Buna kafa yormalı. Kafalarını kaşımalarına fırsat vermemeli."

Rüya metodu kullanılmış

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün, kişileri kandırmak ve bunların örgüte finans yaratmasını sağlamak amacıyla dini konularda duygu sömürüsü yaptığına değinilerek, burada özellikle rüya metodunun kullanıldığına da işaret edildi.

Şehitler üzerinden dini duygular sömürülmüş

Mehmet Tabanca'ya ait dijital verilerde tespit edilen bir ByLock içeriğinde de şehitler üzerinden dini duyguların sömürülerek, örgüte finans sağlandığına dair yazışma da yer aldı.

Pişmanlık hükümleri uygulanmadı

Tabanca'nın savunmalarının heyetçe değerlendirildiği belirtilen gerekçeli kararda, örgütteki üst düzey konumu nedeniyle verdiği bilgiden daha fazlasına sahip olacağına dair kanaate ulaşıldığından hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığı aktarıldı.