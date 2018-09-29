FETÖ'den ihraç olan eski TRT çalışanı eşini pencereden attı!

İstanbul Esenyurt’ta TRT'den FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen bir kişi eşini penceren aşağı attı.

Güncellenme 29 Eylül 2018 11:58

İstanbul Esenyurt’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve FETÖ’den ihraç olan eski TRT çalışanı 33 yaşındaki B.G., öğretmen eşi Sevde G.’yi 12. kattan aşağı atarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli koca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRT’den ihraç edilmiş

Olay, sabah 04.30 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. TRT’nin eski çalışanı olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği ortaya çıkan B.G. isimli şahıs, bir süre önce evlendiği öğretmen eşi Sevde G. ile dün gece bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

Eşini pencereden itti

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.G. isimli şahıs tartıştığı eşini evlerinin 12. katından aşağıya attı. Sesleri duyan site sakinleri kadını yerde görür görmez sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kadının hayatını kaybettiğini anladı.

Polisleri içeri almadı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri kadının düştüğü kata çıkarak kapıyı çaldı. İçeride bulunan B.G. uzun süre kapıyı açmadı. Şahsın intihar etme ihtimaline karşılık itfaiye ekipleri çağrıldı. Bu sırada poliste olayla ilgili şüpheli kocayı ikna ederek gözaltına aldı.