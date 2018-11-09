FETÖ'den hapis yatan Atilla Taş, tekrar gözaltına alındı!
FETÖ'nün medya yapılanmasına dair soruşturma kapsamında daha önce hapis yatan Atilla Taş, tekrar gözaltına alındı.
FETÖ'nün medya yapılanmasında yargılanarak 3 yıl hapis cezası alan şarkıcı Atilla Taş, yine gözaltına alındı.
Atilla Taş, FETÖ’nün medya yapılanmasına' ilişkin davada 'örgüte yardım etmek' suçlamasıyla tutuklanmış ve 14 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalmıştı.
Gözaltıyı yakın arkadaşı duyurdu
Atilla Taş'ın gözaltına alındığını duyuran Akademisyen Yaman Akdeniz, "Can dostumuz Atilla Taş, cezasının infazı için gözaltına alındı, Çağlayan Adliyesine götürülüyor şu anda. Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" dedi.