FETÖ'den gözaltına alınan Murat Yeni hakkında karar verildi

FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de "Maceracı" ismi ile program yapan Murat Yeni, Erzincan'da örgüt adına "himmet" topladığı gerekçesi ile tutuklandı.

Güncellenme 24 Kasım 2018 10:50

Erzincan’dan yürütülen FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ve örgütün kapatılan kanalı Samanyolu TV’de Maceracı programını sunan Murat Yeni tutuklandı.

Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.

Tutuklandı

Cumhuriyet savcısının sorgulandığı Murat Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Vatandaşlardan FETÖ adına “himmet” almış

Murat Yeni’nin FETÖ’nün kanalında çalıştığı yıllarda program sunuculuğu için Erzincan’a geldiği ve burada “himmet” adı altında örgüt adına para topladığı ortaya çıktı.