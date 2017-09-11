FETÖ'den gözaltına alınan Bekir İrtegün boşta kaldı!
ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün, hiçbir takımdan teklif almadı.
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen futbolcu, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Hiçbir kulüple anlaşamadı
33 yaşındaki futbolcu, bu gelişmelerin ardından transfer dönemi boyunca hiçbir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı. Bekir İrtegün, en az ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine kadar futbol oynayamayacak.