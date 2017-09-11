FETÖ'den gözaltına alınan Bekir İrtegün boşta kaldı!

ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün, hiçbir takımdan teklif almadı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 17:07