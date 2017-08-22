FETÖ'den gözaltına alınan Başkan Şan istifa etti

FETÖ'den gözaltına alınan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan görevinden istifa etti.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 12:56

Dün akşam saatlerinde ByLock kullandığı iddiasıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, kulüpteki görevinden istifa etti

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock’ kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na ifade veren ve daha sonrasında serbest bırakılan Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, görevinden istifa etti.

Ahmet Şan'ın istifa ettiğini açıklamasından sonra Konyaspor'un internet sitesi çöktü.

CNN Türk