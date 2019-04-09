FETÖ'den gözaltına alınan Ali Demir'in fotoğrafları ortaya çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Demir'den ilk fotoğraf geldi.

Güncellenme 09 Nisan 2019 11:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bursa'da gözaltına alınan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltı sayısı 23 oldu

ÖSYM eski Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer 20 kişi ise farklı adreslerde gözaltına alınmıştı. Bu arada soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

9 kişide ByLock tespit edildi

Yakalananların 6'sının ÖSYM Başkanlığında, birinin de Milli Eğitim Bakanlığında bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yaptığı belirtilmiş, gözaltına alınanların 9'unda ByLock tespit edilmişti.