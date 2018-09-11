FETÖ'de tasfiye başladı! Gülenciler ve Özcancılar karşı karşıya

FETÖ'nün üst düzey imamlarından Mustafa Özcan, Gülen ve taraftarlarını tasfiye etmeye kalkınca, örgütte büyük bir kaos yaşandı.

Güncellenme 11 Eylül 2018 10:04

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan üst düzey FETÖ mensupları kendi aralarında bölünmeye başladı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’den sonra örgütün başına geçeceği iddia edilen eski Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan’ın aldığı kararlar örgütte büyük bir kaosa neden oldu. Kararlar Gülen’e bağlı olan kişiler tarafından eleştirildi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Dünya İmamlığını ele geçirmek istediğini savunan Mustafa Özcan'ın eylem planını ve ona yönelik tepkiyi köşesine taşıdı.

Uğur, alınan kararların maddelerini bir bir sıraladı.

İşte o kararlar:

45 yaş üstü tasfiye edilecek

1) 45 yaş ve üstü “hizmet mensupları” tasfiye edilecek. Çünkü 45 yaş ve üzeri artık problem oluyor. Örgütün onlardan yararlanma ihtimali sıfır. Boşuna masraf çıkarıyorlar. Kendilerine iş bakmalılar. Hizmet artık onlar için iş kapısı değil.

Gülen’in yanına gitmek yok

2) Ülke İmamları yardım almak istiyorlarsa bundan böyle istişare toplantıları için Hocaefendi’nin (Fetullah Gülen’in) yanına gitmeyecekler. Çok isteyen yılda bir iki kez görmeye gider.

Bazı okullar Maarif Vakfı’na devredilecek

3) Giderleri kısmak için maliyeti yüksek okullar Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmeli ve bu konuda sıkıntı çıkarılmamalı.

Gülen yok sayılacak



4) Artık herkes HOCAEFENDİ’Yİ YOK saysın. Zaten bugün var yarın yok. Eğer bunu bugünden itibaren yapmazsak, yarın gittiğinde toparlayamayız.

10 bin yeni eleman yetiştirilecek

5) 10 bin yeni eleman eğitilerek (Not: CIA tarafından) Türkiye’deki yapılandırma güçlendirilecek. Eskilerde iş kalmadı. 45 yaş üzeriyle yürümemiz mümkün değil.

Türkiye’deki süreç eleştirilmeyecek

6) Şimdi Türkiye’deki süreci eleştirmenin anlamı yok, sabırla bekleyelim.

FETÖ elebaşı taraftarları çıldırdı

Alınan bu kararları duyan Gülen taraftarları adeta çıldırdı. Özcan ve ekibini sert bir dille eleştirdi. Tüm Gülenciler, “Hocaefendisiz bu iş olmaz” diye Mustafa Özcan’a saldırmaya başladı. Şu an ise Özcan’ın aldığı bu kararlar ihanet olarak görülüyor.

Gülen sözcüsü Esendir, açıklama yaptı

Gülen taraftarlarının sözcüsü Halit Esendir’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım bu çatışma hâlini çok net biçimde anlattı.

Esendir, “Gerçek şu ki şimdi eleştirmeyin diyenler genelde Türkiye sürecinde aktif icrada olan her seviyedeki kişilerdir. Aslında bu abilerimiz icradan çekilip, süreçten ders çıkartıp nasih olarak yollarına devam etmelilerdi. Ama şimdi de dünyadaki hizmeti dizayn etmeye çalışmaları doğru değildir. Süreçte ortaya çıkan herkesin köprü trafiğindeki işportacılara benzetilmesi doğru değil. Bazı kahramanlar böyle zor süreçlerde ortaya çıkar. Zor süreçlerde de iyi gün kahramanları! Kaybolur” ifadeleri kullandı.