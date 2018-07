FETÖ'de MİT paniği: Her an kaçırılabilirsiniz!

FETÖ elebaşı Gülen, MİT'in operasyonları karşısında örgüt üyelerini "Her an kaçırılabilirsiniz" sözleri ile uyardı.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 14:50

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in örgüt üyelerine yeni talimatı MİT'in yaptığı operasyonun ne kadar yerinde bir karar olduğunu gözler önüne serdi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde firari bir şekilde hayat süren FETÖ elebaşı Gülen, son videosunda terör örgütü mensuplarına çağrıda bulundu ve talimat verdi.

Gülen, FETÖ üyelerini MİT'in operasyonlarına karşı "her an kaçırılabilirsiniz" sözleri ile uyardı. Gülen ayrıca, yayınlanan son videosunda örgüt üyelerine "Hiçbir yerde ulu orta dolaşmayın. Her an kaçırılabilirsiniz" talimatı verdi.