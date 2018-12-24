FETÖ'cülerin mesajları deşifre oldu: Fatih Terim'i asalım!

15 Temmuz darbe girişimi planlayan FETÖ'cülerin yazışmaları bir bir deşifre ediliyor.

Güncellenme 24 Aralık 2018 15:18

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası çok sayıda FETÖ üyesi deşifre edildi. Darbe girişimini planlayan ve örgüt içi iletişimi kriptolu mesajlaşma uygulamaları ile sağlayan üyelerin yazışmaları deşifre olmaya devam ediyor.

Yazışmalar deşifre edildi

Bu sayede 15 Temmuz’un örgüt mensuplarınca nasıl planlandığı ortaya çıkıyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan cezası onanan eski polis İnan Kazan ile ilgili kararda, örgütün 15 Temmuz darbe girişimini ne kadar kanlı planladığı gözler önüne serildi.

15 Temmuz’a “devrim” yakıştırması

FETÖ’cü Kazan’ın kullandığı tespit edilen ve örgüt içi iletişimde kullanılan Kakao Talk'ta darbe girişiminden 4 ay önce 9 Mart 2016 ve 19 Temmuz 2016 tarihleri arasında gönderdiği mesajlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Çözülen mesajlarda FETÖ'cü İnan Kazan'ın 15 Temmuz darbe girişimini "devrim" olarak nitelendirdiği dikkat çekiyor.

“Fatih Terim'i asalım”

Türkiye gazetesinin haberine göre; "FETÖ'cü Kazan'ın "Durak köyü Fetullah Gülen havalimanı olacak bu işin kaçarı yok. Devrimden sonra Aykut Demir'i Trabzon meydanına asalım. Fatih Terim'i de teşekkür konuşması eşliğinde asalım" ifadelerinin kullanıldığı ortaya çıktı.