FETÖ'cülerin kan donduran ifadeleri ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik görülen dava devam etti.

Güncellenme 14 Şubat 2018 14:19

Geçen yıl Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında devam eden davada, Sezgin Ateş, Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Süleyman Ünver ve Arda Sözen isiöli şahısların telefon görüşmeleri deşifre edildi.

Tutuklu sanıkların telefon görüşmeleri, mahkeme ve soruşturma aşamasında elde edilen delillere göre, darbe girişiminin ardından örgütün belirlediği konularla ilgili olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapılması talimatlarının verildiği ortaya çıktı. Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması sonucundan neler yapılabileceğine dair çalışmalarında devam ettiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, örgü üyelerinin diri tutulması ve itirafçı olanların ise önlenmesi amacıyla sosyal medya paylaşımlarının yapıldığı belirtildi.

Dava sürecinde ortaya çıkan telefon görüşmesindeki detaylar, FETÖ üyelerinin konuşmalarındaki "Çoluk çocuk demeden öldürülecekler var, hamileler de var, hiç fark etmez. İşkence yapacaksın bunlara. Toplu katliam yapacaksın" ifadeleri ise dikkati çekti.

FETÖ'cülerin telefon görüşmelerinde, "Ermeni doğudan girse, Yunan batıdan girse, Ruslar da Ardahan'dan girse ne güzel olur" söylemlerinin yer aldığı ve örgüt mensuplarının tanınmamak için neler yapması gerektiğine dair konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

Sanıklar arasında geçen konuşmalarda FETÖ elebaşı Gülen hakkında "deha" söylemleri yer alırken, FETÖ'den tutuklu bulunanların ise "rehine" olarak nitelendirildiği belirtildi. Başka bir görüşmede "Türkiye bitti. Bak bu NATO, ABD uçakları Türkiye'ye bomba yağdırsa şaşırma" ifadelerinin kullanıldığı ifade edildi.