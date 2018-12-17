FETÖ'cülerin dijital materyallerinin incelenmesinde sona gelindi

EGM, 15 Temmuz 2016'dan bu yana ele geçirilen dijital materyallerden yüzde 70.2'sinin incelendiğini söyledi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 16:23

EGM’den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalarda ele geçirilen dijital materyal sayısının 1 milyon 764 bin 793 olduğu, bu materyallerin 106 bin 292'sinin 2016'da, 412 bin 640'ının geçen yıl, 720 bin 298'inin ise bu yıl incelendiği açıkladı. Öte yandan bugüne kadar incelenen materyal oranının yüzde 70.2 olduğu belirtildi.

525 bin 563 dijital materyal bekletiliyor

AA'da yer alan habere göre, devam eden operasyonlarla ele geçirilen yeni dijital materyaller hala Siber Suçlarla Mücadele birimlerine geliyor. Bu kapsamda, 525 bin 563 dijital materyalin incelenmek üzere beklediği kaydedildi.

14 ilde inceleme birimi kuruldu

15 Temmuz 2016’dan bu yana sayısı 56 olan Siber Suçlarla Mücadele birimi kurulan il sayısı 77'ye yükseltilirken, bu illerde bilişim incelemelerine kesintisiz olarak devam edildi. Bu süreçte yoğun iş yükü birikti. Çalışmaların zamanında tamamlanması amacıyla 'yüksek hızlı veri inceleme sistemi' kurulu olan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı dahil 10 lokasyondaki sistemler planlanan yatırımlarla güncellendi ve iş yükü en fazla olan 14 il birimine yeni sistem kuruldu.

500 sivil personel istihdam edildi

Bu kapsamda 24 merkezde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları neticesinde inceleme işlemlerinin önemli ölçüde hızlandırılması sağlandı. Ayrıca yoğun iş yükünün karşılanması için personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 500 sivil personel Ağustos 2017 tarihi itibarıyla istihdam edildi ve uluslararası düzeydeki gerekli eğitimleri verilerek eğitildikleri alanda çalışmaya başladı.