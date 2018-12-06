FETÖ'cüleri sahte pasaportla yurt dışına kaçıran çeteye operasyon!

Emniyet güçleri, terör örgütü üyelerini sahte pasaportla yurt dışına kaçıran çeteyi çökertti.

Güncellenme 06 Aralık 2018 23:01

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlik ve pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan bir çeteyi çökertti.

Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı

Çetenin başta FETÖ ve PKK, DHKP-C gibi terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırdığı ortaya çıkarken, Irak uyruklu çete üyesi Fars Tahir Muhammed adlı şahıs gözaltına alındı.

FETÖ’cüleri yurt dışına kaçırıyordu

A Haber’in haberine göre; DHKP-C ve FETÖ üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda terör örgütü üyelerini sahte pasaportla yurt dışına kaçıran çeteye emniyet güçleri tarafından operasyon yapıldı.

Sahte MİT ve MOSSAD kimliği çıktı

Operasyonda çok sayıda ülkeye ait sahte pasaport ve MOSSAD, MİT ve çok sayıda istihbarat servisine ait sahte kimlik kartları ele geçirildi. Operasyonda 33 kişi tutuklanırken, sahtecilik uzmanı olduğu belirtilen Irak uyruklu Fars Tahir Muhammed isimli şahısın da tutuklandığı ifade edildi.

Gerçeğinden farksız kimlik yapıyordu

Muhammed'in çete için hazırladığı belgeleri gerçeğinden ayırmanın mümkün olmadığı, emniyette sorgulanan çete üyelerinden 43 kişiden 26'sının tutuklandığı, 16 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.