FETÖ'cüleri koruyan Yunanistan'la o anlaşma askıya alındı

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'cü askerleri tahliye eden Yunanistan'la geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı.

Güncellenme 07 Haziran 2018 17:06

15 Temmuz darbe girişiminde sorumlu bazı FETÖ'cü askerlerin Yunanistan'da tahliye edilmesiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını, Türkiye'nin Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşması olduğunu, şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç'ten sonra yol haritasını Fırat'ın doğusunda da uygulamaya başlayacaklarını, bunu YPG/PKK'nın kontrol ettiği tüm bölgeler için uygulayacaklarını belirtti.

ABD ile yapılan mutabakata değinen Bakan Çavuşoğlu, teröristlerden arındırılan şehirleri gerçek sahibi olan yerli halka teslim edeceklerini, burada da kriterin nüfus yapısı olacağını ifade etti.

Yunanistan'da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın darbelerden en çok çeken ülkelerden biri olduğunu, Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istediğini, Yunanistan'a batıdan çok ciddi baskı olduğunu, Yunan yargıçlara da baskı olduğunu, AB ile bir göçmen anlaşması olduğunu, bunun uygulandığını, Yunanistan'la geri kabul anlaşması olduğunu, şu an bu anlaşmanın durdurulduğunu, son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.