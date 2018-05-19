FETÖ'cülere sahte kimlik hazırlayan şebekeye operasyon

Afyonkarahisar'da FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak bilinen saklanma hücrelerine operasyon yapıldı.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 10:25

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin saklandığı 'gaybubet evleri'ne 9 Mayıs'ta operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında örgütün sözde 'Afyonkarahisar il imamı ve yardımcılarının bulunduğu 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin üzerinde ve saklandığı evlerde yapılan aramalarda, sahte kimlik yapmak için kullanılan bazı aletler, 18 adet sahte kimlik, 81 tane cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 euro ele geçirildi.

Firari FETÖ üyelerine sahte kimlik düzenlediği belirlenen kişilerin, sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren, 49 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeleri ele geçirdiği kaydedildi.

Emniyet tarafından sorgusu yapılan şüphelilerden, ikisi işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 34'ü sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Güvenlik önlemi alınarak, hastaneye getirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.