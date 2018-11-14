FETÖ'cülere rahat yok! Bugüne kadar kaç örgüt üyesi istendi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışındaki FETÖ soruşturmalarının detaylarını açıkladı.

Güncellenme 14 Kasım 2018 11:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ’nün yurt dışı ayağına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahıs hakkında iade dosyası hazırlandığını, bu dosyaların şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar Türkiye’den Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine 260 binden fazla mülteci döndüğünü de sözlerine ekledi.

ABD'nin, PKK’lı 3 terörist için para ödülü koymasıyla ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, ''Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar'' dedi.

Çavuşoğlu, Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini de belirtti.