FETÖ'cüler peruk ve takma sakalla gizlenmiş

Konya, Van, Ankara ve Eskişehir'de yapılan FETÖ operasyonlarında şahsıların peruk ve takma sakalla kendilerini gizledikleri ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Aralık 2018 14:48

Konya, Van, Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; Ö.Y, B.G, H.K. ve K.C. hakkında FETÖ üyeliğinden gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda 4 zanlı yakalandı

Polis ekipleri, bu kapsamda üç ayrı adresteki hücre evine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Peruk ve takmak sakal bulundu

Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aralamalarda, cep telefonu, 41 bin TL değerindeki döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Şüpheliler kılık değiştirmiş

Yakalanan şahısların polise yakalanmak için uzun süredir peruk ve takma sakalla gezdikleri ortaya çıkarken, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirtilen zanlıların, emniyetteki sorgusu devam ediyor.