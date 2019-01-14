FETÖ'cüler o ülkeye akın etti

15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar eden yüzlerce FETÖ'cü İsveç'te oturma ve çalışma izni aldı.

Güncellenme 14 Ocak 2019 15:26

İsveç basını, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkeye firar eden yüzlerce FETÖ mensubuna oturma ve çalışma izni verildiğini açıkladı.

Habere göre, hain darbe girişimi sonrası İsveç’e kaçan FETÖ’cülerin İsveç Göçmen Dairesi'ne yaptıkları sığınma başvurularının yüzlercesine oturma ve çalışma izninin verildiği belirtildi. Öte yandan haberde çalışma izni alanların Türkiye’de görülen FETÖ davalarıyla ilişkili olduğunu belirtildi.

5 yıl sonra İsveç vatandaşı olacaklar

İsveç’e firar eden FETÖ’cü sayısının 2015’te 253, 2016 yılında ise son aylardaki aşırı artış ile 738’e çıktığı kaydedildi. 2017 yılında ise bu sayı 872’ye yükselirken, 2018 yılında sığınma ve çalışma isteyen FETÖ’cülerin sayısı 493 kişi oldu. İsveç kanunlarına göre, devamlı çalışma izni alan kişiler 5 yıl sonra İsveç vatandaşı olabiliyor.