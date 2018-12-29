FETÖ'cüler neden pişman değil? O yazardan çok konuşulacak iddialar...

Uzun yıllar FETÖ içinde yer aldıktan sonra ayrılan Gülerce, örgüt mensupların tüm bu olanlara rağmen neden pişman olmadıklarını yazdı.

Güncellenme 29 Aralık 2018 11:54

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminden sonra kritik görevdeki FETÖ’cüler bir bir deşifre olurken, son günlerde ülkeye verdikleri bunca zarar sonrası hala pişman olmadıkları gözlemleniyor. FETÖ’cülerin duruşmalardaki ifadelerinde bu açıkça gözler önüne seriliyor.

Bu konuyla ilgili 17-25 Aralık darbesinden sonra FETÖ’nün gazetesi Zaman’dan ayrılan Hüseyin Gülerce, bugünkü köşesinde bu konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

FETÖ’cüler için zombi denilebilir

FETÖ’cülerin karakter itibarıyla aklını kiraya verdiğini ileri süren Gülerce, bu tiplerin vicdanını ipotek ettirdiğini, FETÖ’cüler için zombi ya da beynine çip taktırmış denilebileceğini, bu kişilere ne anlatılırsa anlatılsın duvara anlatmakla aynı olacağını söyledi.

Sorgusuz sualsiz biat ediyorlar

Gülerce; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in bu kişileri adeta tapar gibi şahsına bağladığını, sorgusuz sualsiz biat etmeyi hak gördüklerini, bunları yaparken de bu kişilere bazı vazifeler verdiğini, bu kişilere itiraz edilmesi durumunda “ben burada ‘Hocaefendi’yi temsil ediyorum, sen kimsin?” diye kabadayılık yaptıklarını anlattı.

İçine düştükleri durumları kabullenemiyorlar

Bu kişilerin liyakat sahibi olmadığını vurgulayan Gülerce, kendilerince FETÖ rütbeleri ile donatıldıkları için bugün içinde bulundukları durumu kabullenemediklerini, hazmedemediklerini, onun için pişmanlık sergilemediklerini, bu nedenle “Yenilmedik, yine geleceğiz” sözleri ile avunup durduklarını söyledi.

Büyü ne zaman bozulur?

Gülerce, bu tip insanların pişman olmasının tek bir yolu olduğunu, FETÖ elebaşı tutuklanır ya da ölürse bu büyünün bozulacağını ileri sürdü.