FETÖ'cüler duruşmadan kaçtı mı? Valilikten önemli açıklama!

4 FETÖ'cü sanık duruşma salonundan kaçtığı iddialarına Ankara Valiliği'nden yalanlama geldi.

Güncellenme 06 Nisan 2018 13:08

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 5'i firari olan toplam 307 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu yargılanan 19 sanığın tutuklanmasına, tutuklu bulunan iki sanığın ise tahliye edilmesine karar verildi. Ara karar açıklandıktan sonra ise 4 kişinin duruşma salonundan kaçtığı belirtildi. Kaçaklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sanıklar ve avukatları hazır bulundu

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Çok sayıda sanık hakkında tutuklanma kararı verildi

Savcı mütalasını açıkladıktan sonra, tutuksuz yargılanan sanıklar, İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan ve Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk'ün dosyaya sonradan giren tanık beyanları nazara alınarak tutuklanmalarına karar verildi.

4 sanık duruşma salonundan kaçtı

Ara kararın açıklanması sırasında duruşma salonundan kaçtıkları belirtilen 4 sanık, Serkan ve Songül Hasdemir ile Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk hakkında yakalama emri çıkartıldı.

İki kişi tahliye oldu

Mahkeme ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklar, Cebrail Çiçek ve Osman Torunoğlu'nun, “tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması”nı göz önüne alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Dava 9 Nisan’a ertelendi

Dava iler bir tarih olan 9 Nisan Pazartesi günü devam edecek.

Sanıklar zaten duruşmaya gelmemiş

Ankara Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Sanıkların zaten duruşma salonunda bulunmadığı belirtilen açıklamada, kimsenin firar etmediği vurgulandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu davası duruşmasında 4 FETÖ'cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır. Yapılan incelemede herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 5 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir" denildi.