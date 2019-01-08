FETÖ'cüler, darbe başarısız olunca rehinlerin arasına saklanmış!

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması nedeni ile o gece silahlı olanlar darbecilerden bazıları rehinelerin arasına girmeye çalışmış.

Güncellenme 08 Ocak 2019 11:03

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Duruşmada, darbeciler tarafında alıkonulan Binbaşı Erinç Kısa, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.

“Sıkı yönetim ilan edildi”

Olayın yaşandığı gün JGK’da nöbetçi subay olduğunu belirten Kısa, odasında bulunduğu sırada içeri giren sanık İlker Çiçek'in sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini aktardı.

Toplantı salonunda alıkonulmuş

Kısa, bu duruma anlam vermediğini, Çiçek’in yönlendirmesi ile gittiği Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'nda darbeciler tarafından alıkonulduğunu ifade etti.

İki askeri silahlı görmüş

Söz konusu salonun girişinde sanıklar eski yarbay Yusuf Köz ile eski yüzbaşı Ramazan Karabulut'u silahlı gördüğünü bildiren Kısa, "İçeri geçip oturmamı söylediler. Bu zamana kadar karargahta silahlı kimseyi görmemiştim, zaten içeri silah sokmak yasak" dedi.

Konuşmasına izin verilmemiş

Salonda tutuldukları süre boyunca başlarında bekleyen silahlı askerlerin, konuşmalarına izin vermediklerini anlatan Kısa, darbecilerce alıkonulan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile korumalarının bulundukları yere getirildiğini kaydetti.

İlerleyen saatlerde Albay Güven Şağban'ın da elleri bağlı olarak salona getirildiğini belirten Kısa, şöyle devam etti:

"Güven Albay'ın yanında sanık albay Erkan Öktem ve yarbay Yusuf Köz de var. Güven Albay herkesin duyabileceği şekilde, 'Bu yaptığınız anayasal suçtur, derhal silahlarınızı bırakın.' dedi. Bunun üzerine Erkan Öktem de 'Başımıza ne geliyorsa senin gibiler yüzünden' diye karşılık verdi. Bu esnada bir tetik düşürme sesi geldi. Albay Güven'i başka bir yere götürdüler. Başımızda bekleyenler, konuşmamız halinde müdahalede bulunacaklarını söylüyorlardı. Sadece lavabo için salondan silahlı askerler eşliğinde çıkabiliyorduk. Sükan Salonu'na döndüğümde 'Uzun adamı alacağız' gibi sözler duydum. Sabaha karşı rehineler bodrum katına indirildi. Darbenin başarısız olmasıyla o gece silahlı olanlardan bazıları biz rehinelerin arasına girmeye çalıştı."

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Kısa, davaya katılma talebinde bulundu.