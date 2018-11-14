FETÖ'cüler bu sapıklığı da yaptı!

FETÖ'cü eski yüzbaşı ve avukatı eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı.

Güncellenme 14 Kasım 2018 09:47

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel’in kaçırılmasında aktif rol alan eski yüzbaşı S.B.Ü., ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

İlişkiye girerken basıldılar

Akşam’ın haberine göre, cezasını çekmek üzere Silivri cezaevine gönderilen Ü., burada avukatı ile eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı.

Kameranın açısından çıktı

Gazetenin manşetten verdiği iddiaya göre, FETÖ mensubu subay Ü., 18 Haziran’da aynı zamanda kuzeni de olan A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kameranın açısından çıktı.

Gardiyanları şoke eden görüntü

Bu durumdan şüphelenen gardiyanları odaya girdiğinde ikiliyi cinsel ilişkiye girerken yakaladı.

Avukat baroya şikayet edildi

FETÖ’cü askerin koğuşu değiştirilirken, avukatın da baroya şikayet edildiği belirtildi.