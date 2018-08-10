FETÖ'cü Zekeriya Öz, tutuklamaları böyle yapıyormuş

Zekeriya Öz'ün kumpas tutuklamaları için, "Karar vermeden önce Fetullah Gülen'i arayıp soruyorum" dediği ortaya çıktı.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 12:27

EGM İstihbarat Dairesi'ni ele geçirenler hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan firari eski savcı Zekeriya Öz'ün kumpas tutuklamaları için, "Karar vermeden önce Fetullah Gülen'i arayıp soruyorum" dediği belirtildi.

Öz her adımını Gülen’e bildiriyormuş

Akşam Gazetesi’nin haberine göre, 15 Temmuz 2016 gecesi EGM İstihbarat Dairesi'ni ele geçirmeye çalışan, çoğu eski polis müdürü 36 sanık hazırlanan iddianamede, firari savcı Zekeriya Öz'ün attığı her adımı Pensilvanya'ya danıştığı ortaya çıktı.

Haberde, FETÖ'cü eski polis müdürü Zeki Taşkın, ifadesinde Öz ile ilişkilerini anlattı.

Öz ile nasıl tanıştı?

İstanbul'da 2007-2012 arasında Dolmabahçe Sarayı'nda görev yaptığını belirten Taşkın, Öz ile tanışıklığının bu yıllara dayandığını söyledi.

Skandal ifade

Aralarında yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu tutuklamaların yoğun olarak yaşandığı süreçte Öz'e, 'Askerleri nasıl tutuklatıyorsun?' diye sorduğunu belirten Taşkın, bu soru üzerine Öz'ün, "Karar vermeden önce Fethullah Gülen'i arayıp soruyorum" dediğini aktardı.

“Gülen haricinde kimse veremez"

Taşkın'ın ifadesinde, "Darbe girişimi talimatını Gülen haricinde kimse veremez" dediği belirtildi.