FETÖ'cü yazarlara ceza yağdı! O isim tahliye oldu

FETÖ'nün gazetesi Zaman'da yazan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 17:00

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı. Kararda, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10.5 yıl hapis cezası verilirken; Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan ile Gece Yazıişleri Sorumlusu İbrahim Karayeğen'e ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

İyi hal indirimi verilmedi

Türköne, Alkan, Alpay,Ünal ve Bulaç'a 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden ceza verilirken, Mümtazer Türköne'ye iyi hal indirimi uygulanmadı.

Tahliye olanlar

8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan ile İbrahim Karayeğen'in tahliyesine karar verildi. Mümtazeer Türköne ve Mustafa Ünal’ın ise tutukluluklarının devamına karar verildi.

Beraat edenler

Mahkemeden, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Dağı ve Mehmet Özdemir’in beraati yönünde karar çıktı.

Tüm gazetecilere o suçtan beraat

Davada yargılanan tüm gazeteciler, ‘anayasal düzeni devirmeye teşebbüs’ suçlamasından beraat etti.