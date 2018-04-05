FETÖ'cü yazarlar hakkında istenen ceza belli oldu!

Aralarında Şahin Alpay'ında bulunduğu çok sayıda FETÖ'cü yazar hakkında müebbet hapis istendi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 15:34

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesi eski yönetici ve yazarları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada, 17's’i tutuklu 31 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalasını açıklayan savcı, Mümtazer Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

18 tutuklu, 6 tutuksuz sanık duruşmaya katıldı

Duruşma, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görüldü. Başka dava kapsamında tutuklu olan bir kişi toplamda 18 tutuklu sanığın aralarında Şahin Alpay'ında bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı.

Cumhuriyet savcısı duruşmada, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaayı okumaya başladı.

Türköne, Bulaç, Alpay hakkında müeebet hapis isteği

Sanıklar, Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve İbrahim Karayeğen'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.

Ayrıca Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıklar Türköne, Bulaç ve Karayeğen'in tutukluluk hallerinin devamı yönünden karar verilmesini talep etti.

Ünal örgütü öven yazılar yazmış

Mütalada, Zaman'ın Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal'ın örgüte olan sadakatinin bitmediği, örgüte üye olmadığını söylediği ama tek bir eleştiri yazısı bile yazmadığı, tüm yazılarını FETÖ bakış açısıyla yazdığı, örgütün şirketlerinin içinin boşaltılmasına yardım ettiği tespitlerinde bulunuldu.

Mütalaada sanık Ünal hakkında, "toplumu darbe girişimine hazırlamaya çalıştığı", "darbenin nesnel koşullarını oluşturma yönünde faaliyet gösterdiği" "Anayasa'yı ihlal" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Alkan, FETÖ elebaşı Gülen'i ziyaret etmiş

Zaman'ın köşe yazarlarından olan Ahmet Turan Alkan'ın ise örgüt lider Fetullah Gülen'in ABD'deki evinde ziyaret ettiği, övgü dolu yazılar kaleme aldığı, örgüte sadık kaldığı, örgütün isteği doğrultusunda yazılar kaleme aldığı, darbeye zemin hazırladığı mütalada yer aldı.

Ayrıca Alkan'a, "Anayasa'yı ihlal ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

İki isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet

Mütalaada sanık İhsan Duran, Orhan Kemal Cengiz hakkında da "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İki ismin beraati istendi

Sanıklar Nuriye Ural ve Lalezar Sarıibrahimoğlu hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken, bu sanıklar için "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraat talep edildi.