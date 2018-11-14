FETÖ'cü yazar Ali Ünal'ın cezası belli oldu!

FETÖ'nün tutuklu yazarı Ali Ünal, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 14 Kasım 2018 16:00

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Zaman gazetesinin başyazarı Ali Ünal’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şikayetçi

Sanığın avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla şikayetçi olduğu, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 29,5 yıla kadar hapis istenen Ali Ünal'dan son savunmasını yapmasını istedi.

“FETÖ kurucusu ya da yöneticisi değilim”

Ali Ünal savunmasında, FETÖ’nün kurucusu ya da yöneticisi olmadığını, darbe teşebbüsünde bulunmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını söyledi.

“26 yıldır yazı yazıyorum”

Yazar ve mütercim olduğunu ifade eden FETÖ’cü Ünal; 90'nın üzerinde kitabı bulunduğunu, 26 yıldır gazetelerde yazdığını, son 20 senedir bu yazılarının ise kapatılan Zaman gazetesinde yayımlandığını ifade etti.

“Terör örgütü ile bağlantım yok”

Ali Ünal, bugüne kadar binin üzerinde yazı yazdığını, Türkiye’de görülen hiçbir davada FETÖ kurucusu ya da yöneticisi olarak isminin geçmediğini, isminin FETÖ’nün hiyerarşisi içinde geçmemesine rağmen bu suçla yargılanmasını anlayamadığını, hiçbir terör örgütü ile bağının olmadığını söyledi.

FETÖ elebaşı ile 5-6 kez görüşmüş

1996 yılından sonra kitap tercüme etmek için ABD'ye gitmeye başladığını dile getiren Ali Ünal, 5-6 kez Fetullah Gülen ile görüştüğünü, kendisinin soru sormasını sevdiğini, bu yüzden bazı görüşmelerde bulunduğunu, örgütün askeri, yargı ve emniyet yapılanmasından kimseyi bilmediğini, Anayasal düzeni yıkmayı teşebbüsle suçlandığını, darbe girişimini 16 Temmuz sabahı televizyondan öğrendiğini belirtti.

“Somut delil yok”

FETÖ’cü yazar Ünal, yazılarından dolayı suçlandığını, mahkemede tanıklık edenlerin hiçbirinin kendisinin terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olduğuna dair somut deliler ortaya koyamadığını savundu.

“27 aydır tutuklu”

Ali Ünal, yazılarında hükümeti eleştirdiğini, bunların da fikir özgürlüğü olduğunu, yaklaşık 27 aydır tutuklu bulunduğunu, engelli bir kızı olduğunu söyledi.

Savcı cezalandırılmasını talep etti

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Ünal'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile cezalandırılmasını istedi.

“19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı”

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti Ünal'ın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

O suçtan beraat etti

Sanık Ünal, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraat etti.