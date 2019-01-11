FETÖ'cü üst düzey isim sahte kimlikle yakalandı

FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olan Murat Sivrikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güncellenme 11 Ocak 2019 11:51

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Komagene çiğ köftenin sahiplerinden olan FETÖ firarisi Murat Sivrikaya, İzmir'de sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ’de üst düzey görevi vardı

FETÖ’nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve ünlü çiğ köfte markasının sahibi olan Murat Sivrikaya, emniyet güçlerinin İzmir’de düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

Bir yıldır İzmir’de firari olarak gizleniyordu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararını bulunan ve İzmir’de bir senedir firari olarak gizlenen iş adamı hakkında gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alındı

Sivrikaya’nın kullandığı aracı tespit eden ve takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonla FETÖ’cü iş adamını gözaltına aldı. Sivrikaya'nın kendi adına sahte kimlik düzenlettiği ortaya çıktı.

Türkiye’de 100 şubesi var

Merkezi İstanbul olan ve Türkiye genelinde 100 şubesi bulunan ünlü çiğ köfte firmasının kurucusu olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği’nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

Yakalanan iş adamı sağlık kontrolünden geçirilerek ifade vermek üzere emniyete götürüldü.