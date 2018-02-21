FETÖ'cü kritik isimler cezaevinde rahat durmuyor!

FETÖ davalarından yargılanan eski polisler Ömer Köse ve Gaffur Ataç'ın cezaevindeki şüpheli davranışları gözden kaçmadı.

Güncellenme 21 Şubat 2018 10:24

"Selam Tevhid", "Yasa Dışı Dinleme" ve başka davalardan yargılanan ve Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının soruşturmasını yürüten eski emniyet müdürü Ömer Köse ile eski emniyet amiri Gaffur Ataç'ın cezaevinde avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerde ilginç anların yaşandığı ortaya çıktı.

Görevli memurun görüş açısını kapattılar

Bahsi geçen şüpheli durumla ilgili, cezaevi yönetimi tarafından tutulan tutanakta 16 Şubat 2018'de İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat S.B. ile yaptıkları ve yasa gereği gözlemlenmesi gereken görüşme sırasında, Ömer Köse ile avukatın aşırı yakınlaştığı, gözlemde bulunan memurun görüş açısını kapattıkları, görüşmeye bu şekilde devam ettikleri, bu sırada avukatın uzun uzun notlar aldığı, şüpheli hareketlerin göüşme süresince devam ettiği belirtildi.

Aynı avukat diğer sanıkla da görüştü

Durumun müdüre bildirilmesi üzerine, söz konusu not alınan evrakların incelenmesi ve bu kapsamda kapalı mühürlü zarf içerisine konarak infaz hakimliğine gönderilmesi avukata bildirilmiş fakat, ''öyle bir not alınmadığını, almış olsa bile vermeyeceğini'' avukat tarafından beyan edildi. Daha sonra ise konunun üzerine daha fazla gidilmeyerek, aynı avukatın bir sonraki görüş için görüş odasına alındığı ve tutuklu bulunan sanık Gaffur Ataç ile görüşmeye başladığı anlatıldı.

Fark edilince kağıdı yuttu

Tutanakta yer alan iddiaya göre avukat, Ataç'a üzerinden saklağı bir kağıdı verdiği, tutuklunun avukattan aldığı bu kağıdı okunmayacak şekilde ince ince yırttığı, Gaffur Ataç'ın bazı evrak parçalarını ağzına attığı ve ağzında çiğneyerek yuttuğu öne sürüldü.

Annesini aradı, başka kişilerle konuştu

Ömer Köse adlı tutuklunun ise 31 Ocak 2018'de haftalık telefon göürşmesi için annesini aradığı fakat telefonda sadece annesi ile değil üçünkü kişilerle görüştüğü hatta tele konferans yaptığı iddia edilenler arasında. Bu durum üzerine uyarılan Köse telefonu kapattı.