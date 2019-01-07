FETÖ'cü iş adamları hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

FETÖ'nün para kaynağı Naksan Holding'in firari yöneticileri hakkında kırmızı bülten çıkarılması kararı alındı.

Güncellenme 07 Ocak 2019 13:00

Gaziantep'te görülen FETÖ davasında aralarında örgütün para kasası olarak bilinen Naksan Holding’in firari yöneticilerinin de bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Firari sanıklar duruşmaya katılmadı

Duruşmaya, FETÖ’ye dair başka suçlardan da tutuklu bulunan Taner ve kardeşi Emre Nakıboğlu, firari sanıklar Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Mehmet Hilmi ve Beyhan Nakıboğlu katılmadı.

Cahit Nakıboğlu yeni bir savunma yapmadı

Duruşmada, sanık Cahit Nakıboğlu, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

“Sadece işçi olarak çalıştım"

Diğer bir sanık Emre Özkaya ise "Bu şirketlerde hissedar ya da ortak değilim. Naksan şirketinde sadece işçi olarak çalıştım" dedi.

Firari sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi

Mahkeme heyeti, yurt dışında yaşadıkları ortaya çıkan Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Osman Nakıboğlu'nun kardeşi Mehmet Hilmi Nakıboğlu ve Beyhan Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.