FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede buluşuyormuş

Haklarında adli ve idari soruşturma yürütülen 8 FETÖ'cü hakim ve savcının adliyede sık sık buluşarak görüşme yaptıklarının belirlendi.

Güncellenme 20 Kasım 2017 12:23

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski Adana Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu ile ilgili "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan değerlendirme sonucu kabul edildi.

İddianamede, tutuklu eski savcının cep telefonunda, şifreli haberleşme programı 'ByLock' bulunduğu ve kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Adana Adliyesi'ne ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, Köroğlu ile örgüte üye olma iddiasıyla haklarında adli ve idari soruşturma yürütülen 8 hakim ve savcının adliyede sık sık buluşarak görüşme yaptıklarının belirlendiği aktarıldı.

Eski savcı Bayram Köroğlu, iddianamede yer alan ifadesinde aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ömrüm boyunca cemaat denilen yapıyla herhangi bir bağlantım olmadı. Ancak herkes gibi dışarıdan böyle bir yapı olduğunu biliyorum ve takip ediyorum. Ancak ayrıntısını bilmiyorum. Halen de bilmiyorum. Üniversite okurken bazı arkadaşlar çağırıyordu. Evlerine yemek yemeye gittim ancak sohbetlerine katılmadım. Ayrıca himmet adı altında herhangi bir yardımda bulunmadım." ifadesini kullandı.

Tutuklu eski savcı Köroğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.