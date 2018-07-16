FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz tweeti

15 Temmuz'daki hain darbe girişimini önceden haber alarak ABD'ya kaçan Hakan Şükür, şehitleri anmaya kalkınca büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 10:15

Devletim hemen hemen tüm kurumlarına sızan FETÖ'cüler 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunarak 251 tane vatandaşı Şehit etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefte olduğu girişim, halkın gösterdiği büyük cesaret sayesinde bastırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıkan halk, dünya tahinde görülmemiş bir cesarete imza atarak, tankları durdurdu. FETÖ'cü cuntacıların planları ise adeta suya düştü.

Bu hain girişimi daha önceden haber alan FETÖ'nün kilit isimlerinden olan Hakan Şükür ise ABD'ye kaçtı. Burada lüks bir yaşam süren Şükür, sosyal medyadan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e övgüler yağdırmaya devam etti.

Şükür, dün akşam attığı tweet ile adeta çark etti ve 15 Temmuz Şehitlerini andı. Bu paylaşım sonrası Hakan Şükür'e çok sayıda tepki geldi.