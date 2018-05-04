FETÖ'cü Hakan Şükür, bu şekilde ilk kez görüntülendi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ABD'de bir cafe açtığı ve kendisinin de burada çalıştığı ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 16:44

FETÖ'nün talimatı ile AK Parti'den ayrılan eski milletvekili Hakan Şükür ABD'de görüntülendi. Hakan Şükür hakkındaki soruşturmalar ve davalar nedeni ile 2015'te ABD'ye kaçmıştı. Daha önce de görüntülenen Hakan Şükür'ün tesettürlü olan eşinin artık başörtüsü de takmadığı ortaya çıkmıştı.

Cafe işletiyor

2015 İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den kaçan Şükür, ABD'nin California eyaletinde Tuts Bakery & Cafe adlı yeri işletmeye başlamıştı.

"Nereden nereye"

Firari FETÖ'cülerden biri olan Hakan Şükür, sahibi olduğu cafede çalışırken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan fotoğrafı yorumlayan taraftarlar, Galatasaray'da futbol oynadığı dönemdeki fotoğraflarını paylaşarak "Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.