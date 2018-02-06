FETÖ'cü gazeteciler yeniden hakim karşısında!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında kendini savunan Hanım Büşra Erdal, "FETÖ gömleğini giymiyorum. Bunu reddediyorum" dedi.

Güncellenme 06 Şubat 2018 15:18

Aralarında Murat Aksoy, Atilla Taş'ın da bulunduğu FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik davaya devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi devam eden davada, 19'u tutuklu, 5'i tutuksuz 24 sanık duruşmada hazır bulundu. Bir sanık da SEGBİS sistemi ile mahmemeye bağlandı. Mahkeme Başkanı, sanıklar hakkında araştırılmasını istediği dijital verilerin raporda yer aldığını belirterek sanıklara tebliğ edildiğini söyledi.

Tutuklu sanıklar tahliye istedi

Tutuksuz yargılanmaya devam eden Ali Akkuş, tutuklu sanık Seyit Kılıç, Emre Soncar, Mustafa Erkan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Habip Güler, Murat Aksoy hazırlanan raporda aleyhlerinde bir husus bulunmadığını bu durumda ise rapor hakkkında beyanda bulunmayacaklarını belirttiler. Sanık Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Bayram Kaya, Habip Güler tahliye talep ederken; Cuma Ulus ise beraatini istedi.

"Ben zaten arama yapılan evde oturmuyorum"

İddiaya göre Fetullah Gülen'in 14 vaaz CD'si evinde bulunan Cihan Acar, "Ben zaten arama yapılan evde oturmuyorum. Oraya gideli bir hafta olmuş. Ama orada çıkan digital verilerin hesabını ben veriyorum" dedi.

Haklarında hazırlanan rapora karşı söz alan KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi eski adliye muhabiri Hanım Büşra Erdal, tutukluluğunun herhangi bir delile dayanmadığını savundu. Raporu hazırlayan bilirkişinin abi ve abla tanımları hakkında da araştırma yaptığını belirten Erdal, "Sadece bir kişi bana abla dedi o da haber müdürüm. Muhabirlere de abi derdi. Ben 2010-2011 yıllarında gazeteye hiç gitmedim. Onu en iyi Ali abi bilir. Ali abi dediğim de Ali Akkuş" ifadelerini kullandı.

Bir kişi ile bir bir buçuk ay gibi bir süre çıktığını, bu kişinin kendisine maklube yemeye davet ettiğini iddia eden Erdal, maklube yemeye gittikleri yerde Cemil Barlas'ın evi olduğunu söyledi.

"Zaman'da cemaat gömleğini giymedim"

Pensilvanya'ya 2011 ve 2013 yılları arasında 2 kez gittiğini belirten Büşra Erdal, "Ben tatil için Newyork'a gidecektim. Havalimanında Check-in sırasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan tanıdıklarımla karşılaştım. Mustafa Yeşil ve Cemal Uşşak da vardı. Onlar Pensilvanya'ya gidiyorlardı. Orada bulunan ve yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan tanıdığım Müşerref isimli kadın olduğunu, yanlız kalmamak için kendisine eşlik etmemi istedi. Onlarla Pensilvanya'ya gittim. Orası erkek sistemi üzerine kurulu. Fetullah Gülen ve etrafından erkeklerin olduğu bir yer. Üç günün sonunda Fetullah Gülen ile tanışmak istediğimi söyledim. 'Buraya geldim onunla tanışmak istiyorum' dedim. Son gün, hasta, sadece 5 dakika görüşebilirsin dediler. Müşerref hanım bizi tanıştırdı. Fetullah Gülen direk, 'sorun var mı' dedi. 'Evet, sorum var' dedim. 'Zaman Gazetesi muhabiri olarak Ergenekon davalarını takip ediyorum. Adınız çok geçiyor. Bunun arkasında siz var mısınız' diye sordum. Reddetti. 'İşin arkasında değiliz' dedi. Demokrasi olduğunu, bir daha darbe dönemlerinin gelmeyeceğini söyledi. Sonra da Newyork'a geri döndüm. Eğer 5-6 yıl sonra Pensilvanya'nın karşımıza kriminal bir vaka olarak geleceğini düşünseydim, Pensilvanya'nın haritadan silinmesini isterdim. Zaman'da cemaat gömleğini giymedim, bugün de ben mahkemede FETÖ gömleğini giymiyorum. Bunu reddediyorum" açıklamalarını yaptı.

"Herhalde bir teröristi takip etmiyordu"

Kendisini tutuklayan hakimin sosyal medyadan takip ettiğini belirten Büşra Erdal, "Herhalde bir teröristi takip etmiyordu. Burada gazeteciliğim yargılanıyor. Biz Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması ile dibe vurduk, umarım dipte fazla kalmayız" dedi.