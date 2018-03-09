FETÖ'cü gazeteciler hakkında karar çıktı!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 28 kişi hakkında 7 yıl, 11 kişi hakkında 6 yıl hapis cezası verilirken, Atilla Taş da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 09 Mart 2018 09:54

FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında yargılanan aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu kişiler hakkında karar çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, sanıklar savunmalarını yaptıktan sonra heyet kararını açıkladı.

Atilla Taş’a 3 yıl hapis

Mahkemeden çıkan kararda ise, yargılanmasına tutuksuz devam edilen Atilla Taş'ın terör örgütüne üyelikten ve bilerek yardım suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Gazeteci Murat Aksoy'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

28 kişiye FETÖ üyeliğinden 7 yıl hapis

Mahkeme heyeti 28 kişinin yargılandığı davada; Mutlu Çölgeçen, Cuma Ulus, Ufuk Şanlı ve Seyid Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Ali Akkuş'un ise tutuklanmasına karar verdi.

11 kişiye aynı suçlardan 6 yıl hapis

Sanıklardan Cihan Acar, Büşra Erdal, Bünyamin Köseli, Bayram Kaya, Halil İbrahim Balta, Habib Güler, Cemal Azmi Kalyoncu, Seyit Kılıç, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın'ın da aralarında bulunduğu 11 kişiye aynı suçlardan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Said Sefa’nın dosyası ayrıldı

Mahkeme yargılanma sadece Muhterem Tanık hakkında beraat kararı verdi. Firari sanıklar Sait Sefa ve Bülent Ceyhan'ın dosyaları ise ayrıldı.

13 kişi beraat etti

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yargılanan 13 kişi hakkında ise beraat kararı verildi.

Atilla Taş karar sonrası açıklama yaptı

Karar sonrası açıklama yapan Atilla Taş, bunun bir yargı kararı olduğunu, saygı duyulması gerektiğini, adalete her zaman güvenmek gerektiğini söylediğini, kendisinin muhalif biri olduğunu, başka bir şey yapmadığını, muhalefet etmek suçsa kendisinin de o kadar suçlu olduğunu, başka bir şey olmadığını savundu.