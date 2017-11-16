FETÖ'cü eski askerden örgüte dair flaş itiraflar

15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin davanın görülmesi sürüyor.

Güncellenme 16 Kasım 2017 19:26

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin davada yargılanan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, FETÖ ile ilişkisini ve darbe girişiminde nasıl yer aldığını anlattı.

3 sayfalık dilekçe ile itiraf

Darbe girişimini organize eden ve yönlendiren konumda olduğu, sıkıyönetim darbe planında görevlendirilmesinin bulunduğu, İstanbul'da darbe toplantısına katıldığı, darbe girişimi sırasında Harp Filosu Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ı yasa dışı olarak gözaltına aldırdığı, Donanma Komutanlığı'nda kendisine karşı gelen bazı askerleri nezarethaneye koydurduğu, komutanlık giriş kapısı önünde toplanan vatandaşların dağılması amacıyla himayesindeki askeri personele ateş emri verdiği suçlamasıyla yargılanan İmren, mahkemeye sunduğu 3 sayfalık dilekçesinde nasıl darbe girişimine iştirak ettiğine ve FETÖ ile ilişkilerine yer verdi.

İmren, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Bu örgütü zararsız, mülayim insanlar diye biliyordum. Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in böyle bir sinsi planı olduğunu bilmezdim. 15 Temmuz 2016'da öğrendim ama çok geç kalmıştım. Yine de 'zararın neresinden dönersem kârdır.' diyerek, yurt dışına kaçmaktansa firardayken teslim oldum. Diğer sanıklar TEM'de verdikleri ifadeleri inkar ediyorlar veya yalan söyleyerek gerçekleri gizliyorlar. Ömer Faruk Harmancık, 'Genelkurmay Başkanı psikolojik bunalımda.' dedi. 'Hayrettin İmren TEM'de baskı gördü.' dedi. Görülüyor ki sadece ben ve Gürel Kaynak bu hain terör örgütünün hipnozundan kurtulduk. Diğerlerinin ise mankurtluğu devam etmektedir."

"FETÖ lideri ise kendisine sempati duyan on binlerce insanı ve ailelerini ateşe atmıştır"

Hain terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in vicdandan yoksun bir psikopat olduğunu vurgulayan İmren, şöyle devam etti:

"Çünkü hiçbir din adamı insan öldürülmesine izin vermez, kendisine bağlı olan insanları da tehlikeye atmaz. Mevlanalar, Abdülkadir Geylaniler ve İmam-ı Gazaliler kendisine bağlı insanların suç işlememeleri, günah işlememeleri için kol kanat germiştir. Hain FETÖ lideri ise kendisine sempati duyan on binlerce insanı ve ailelerini ateşe atmıştır. Ayrıca, FETÖ ile irtibatı olmayan askeri öğrenci, er ve uzman çavuşların da aileleri ile birlikte acımadan ateşe atılmalarına sebep olmuştur."

"Hipnoza giriyor ve mankurt oluyorsunuz"

İmren, dilekçesinde şu görüşlere yer verdi:

"Mahrem abi, mahrem imam denilen kişiler iyi davranışları ve mülayim tavırları ile insanlarda kötü bir şüphe uyandırmıyorlar. Böylece sizi kendilerine bağlıyorlar ancak siz farkında olmadan hipnoza giriyor ve mankurt oluyorsunuz." diyen, İmren şöyle devam etti:

"Son olarak binbaşı rütbesindeyken aldığım silahımı, yıllar sonra 15 Temmuz 2016'da elime aldım. O malum gece halet-i ruhiyemin iyi olmadığını personelim de bana burada söyledi. Ailem de açık görüşte aynı şeyi söyledi. Gece boyunca bir mankurt olarak dolaştığımı, sabah hava aydınlanınca anladım ve kendime geldim. Brezilya Cumhurbaşkanı'ndan, iyi insan, iyi denizci ödülü alan, denizcilik liyakat madalyası alan bir insan olarak maalesef o gece mankurt olmuştum."

"İki amiral arkadaşımı gözaltına aldım"

İmren, sıkıyönetim ilan edileceğini pazartesi günü öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Haftada en az iki gün beraber olduğum iki amiral arkadaşımı, Harp Filosu Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ı, telefonla gelen sahte emirle gözaltına aldım."