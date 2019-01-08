FETÖ'cü eş, deşifre olmamak için "mini etek" giymiş

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan asker ve eşinin katalog evliliği yaptığı ve deşifre olmamak için mini etek giydiği ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Ocak 2019 16:59

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ’den gözaltına alınan eski asker Hasan Y. ile eşi Zehra Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Katalog evliliği yapmışlar

Soruşturmada Zehra Y. ve Hasan Y.'nin örgüt tarafından katalog evliliği yöntemi ile evlendirildiği ortaya çıktı. Soruşturmada toplanan delillerde, FETÖ’nün 'TSK yapılanması'nın deşifre olmaması için uyguladığı yöntemler dikkat çekti. Zehra Y.’ye ait deşifre olan yazışmalarda, 'örgüt ablası' şüphelinin bu kişiye tesettürden vazgeçip, mini etek giymesi yönünde telkinde bulunduğu ortaya çıktı.

Mini etek talimatı

'Örgüt ablası' tarafından mini etek giymesi halinde mükafatının çok olacağı mesajının gönderildiği Zehra Y.'nin, bu giyim tarzının kendisine zor geldiğini söylemesine rağmen talimatlara uyduğu belirlendi. Soruşturmada, talimat gereği mini etek giyen Zehra Y.'nin, yeni tarzıyla fotoğraf çektirip, tesettürlü fotoğrafının bulunduğu kimliğini de değiştirdiği belirtildi.

'Katalog evlilik'ten sorumlu Zehra Y. ile 'örgüt ablası' arasında geçen 'ByLock' yazışmaları ise şöyle:

"Örgüt ablası - Değiştirmen lazım (kimliği için)

Örgüt ablası - 'Kayboldu' diyeceksin

Örgüt ablası - Merak etme no problem

Örgüt ablası - Yok kuzum, artık almıyorlar

Örgüt ablası - Kaymakamlığın oradaki nüfus müdürlüğünde değişiyor

Örgüt ablası - Evet

Örgüt ablası - Betül ablana bir sorar mısın, onun bir arkadaşı değiştirmişti...

Zehra Y. - Kimlikle ilgili bir dönüş yapmadın abla

Zehra Y. - Tamam abla söyleyeyim ama bu kıyafetler beni korkutuyor (mini eteği kastederek)

Zehra Y. - Yani başörtüsü, pardösü tamam ama kısa etek çok fazla gelecek bünyeme. Ama hayırlısı nasipse.

Örgüt ablası - Hayırlısı kuzum kolay değil çok haklısın ama o ölçüde mükafatı olur inşallah

Zehra Y. - Abla ehliyet fotosu da sıkıntılı hemen değiştirmem gerekir mi?

Örgüt ablası - Şu an acil değil kuzum sanırım."

FETÖ’cü olmayan öğrencilere baskı

Öte yandan soruşturmaya yansıyan delillerde, Zehra Y. gibi örgüt üyesi olan eski üsteğmen eşi Hasan Y.'nin, Hava Harp Okulu döneminde FETÖ üyesi olmayan öğrencilere baskı ve şiddet uygulayarak, öğrencilerin okuldan ayrılmaları için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Hasan Y.'nin, ayrıca TSK içinde bulunan 'kripto' örgüt üyelerinin deşifre olmaması için örgüt mensuplarıyla sabit hatlardan iletişim kurduğu da kaydedildi.