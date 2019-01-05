FETÖ'cü Enes Kanter'i MİT korkusu sardı

MİT’in FETÖ yönelik yurt dışı operasyonları Enes Kanter'i çok korkuttu.

Güncellenme 05 Ocak 2019 14:13

MİT’in FETÖ yönelik yurt dışı operasyonları örgütün üst düzey yöneticilerini korkuttu. Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu ilan eden Enes Kanter de ABD’den başka ülkeye gitmeye bu sebepten dolayı korkuyor.

Kanter korkuyor

NBA takımlarından New York Knicks'te oynayan Enes Kanter, kulübünün Londra’da katılacağı NBA Global Games maçlarında yer almayacağını duyurdu. Kanter buna gerekçe olarak ise MİT’in yurt dışı operasyonlarını gösterdi.

Maça gitmeme kararı aldı

ABD'de her türlü ihaneti ve hainliği yaparak kendini güven altında hisseden Kanter, Londra'da güvende olmayacağını ve bu yüzden de hayati tehlikede olduğunu hissettiğini belirterek maça gitmeyeceğini belirtti.

MİT son zamanlarda başarılı operasyonlar yaptı

MİT son zamanlarda oldukça faal bir şekilde FETÖ’nün üst düzey yöneticilerini paketleyip Türkiye’ye getiriyor. Özellikle Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa sınırlarında yürütülen gizli faaliyetler ile çok sayıda çete üyesi paketlenerek Türkiye'ye getirilmişti.