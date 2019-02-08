FETÖ'cü Enes Kanter'e bir tokat da takımından!
New York Knicks, kendisini FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu ilan eden Enes Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu.
ABD’de yayın yapan spor kanalı ESPN’nin muhabiri Adrian Wojnarowski, yaptığı açıklamada, New York Knicks'in Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu.
FETÖ yanlısı açıklamalar yaptı
Son günlerde ABD basınına FETÖ yanlısı açıklamalarda bulunan ve Türkiye'yi karalayan Kanter, takımının son 8 maçının 6'sının kadrosunda da yer almadı.
Düşük performans sergiledi
Spor kulislerinde, Kanter'in takımında düşük performans sergilediği de konuşuluyordu.
Kırmızı bülten talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.
FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedilen talepnamede, şüpheli Kanter'in örgüt bağlantıları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verilmişti.